Lunes 22 de septiembre de 2025

Capacita Estado a 500 elementos para combatir el fentanilo: SSP fortalece estrategia de prevención y seguridad

En el marco de la lucha contra el narcotráfico y el consumo de drogas sintéticas, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, anunció que 500 elementos de la corporación han sido capacitados especialmente para el combate al fentanilo, una de las sustancias más peligrosas y mortales en circulación.

Durante su rueda de prensa semanal celebrada este lunes en Palacio de Gobierno, el funcionario destacó que esta acción forma parte del programa estatal "Fenta, no", una estrategia integral impulsada por la gobernadora María Eugenia Campos Galván para prevenir el consumo de esta droga y contener su distribución en el estado.

“El objetivo es que nuestros elementos estén no solo preparados para detectar y asegurar fentanilo, sino también protegidos ante los riesgos que implica su manejo”, señaló Loya Chávez.

La capacitación incluye protocolos de actuación en aseguramientos, manejo seguro de sustancias, uso de equipo de protección, así como conocimientos sobre los efectos del fentanilo y la atención en caso de intoxicación accidental.

Riesgos reales y recientes

El titular de la SSP también dio a conocer un incidente ocurrido recientemente en la colonia Chihuahua 2094, donde dos agentes de la Fiscalía General del Estado resultaron intoxicados por exposición al fentanilo durante un cateo en un domicilio donde fue asegurada la sustancia.

Este hecho refuerza la urgencia de contar con personal preparado y equipado para atender situaciones relacionadas con el fentanilo, tanto por su alta toxicidad como por los crecientes casos de distribución en el estado.

La estrategia “Fenta, no” no solo contempla la capacitación de cuerpos de seguridad, sino también acciones preventivas en escuelas, comunidades y centros de salud, así como campañas informativas para alertar a la población sobre los peligros del fentanilo.

Las autoridades estatales reiteraron su compromiso de fortalecer la prevención, mejorar la respuesta operativa y proteger tanto a la ciudadanía como a los propios elementos de seguridad ante el avance de esta droga en el país.

