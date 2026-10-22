Capacita Poder Judicial de Chihuahua a 429 trabajadores en temas jurídicos

Jueves 22 de octubre de 2026

El Poder Judicial del Estado de Chihuahua capacitó y certificó a 429 trabajadores jurisdiccionales mediante 12 actividades de formación realizadas entre marzo y septiembre de 2026.

Las jornadas fueron desarrolladas a través del Instituto de Formación y Actualización Judicial (Inforaj) y contaron con la participación de jueces de los distritos judiciales Bravos, con sede en Ciudad Juárez; Morelos, en Chihuahua capital; y Jiménez.

Del total de actividades, ocho fueron presenciales, dos virtuales y dos bajo un esquema híbrido, con el objetivo de ampliar la cobertura y facilitar la participación del personal judicial.

Entre los temas impartidos se encuentran conducción de audiencias, precedente judicial y correcta cita de jurisprudencia, ortografía y redacción jurídica, argumentación e interpretación en derecho laboral y perspectiva de género.

También se abordaron contenidos relacionados con prevención de la violencia laboral, administración del tiempo y metodología para la elaboración de sentencias.

El Poder Judicial señaló que estas actividades buscan mantener actualizados a juzgadores y personal jurisdiccional, además de fortalecer las herramientas y conocimientos necesarios para mejorar su desempeño profesional.