El Estado

27.46°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 17 de septiembre de 2025

Capacita SICT a personal que usará el tren de pavimentación alemán

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SICT) en el estado de Chihuahua capacitó al personal que operará el tren de pavimentación de la alemana Bomag en la carretera de El Sueco a Janos, que entronca con la Chihuahua-Juárez.

Semanas después de la llegada al estado de todas las máquinas que conforman el tren de bacheo fabricado por la empresa alemana Bomag, el Centro SICT Chihuahua llevó a cabo la capacitación para los operadores encargados de manejar esta tecnología.

La instrucción incluyó actividades teórico–prácticas sobre el funcionamiento de la maquinaria, en particular de las máquinas de fresado y la extendedora, consideradas piezas clave para garantizar eficiencia y durabilidad en los trabajos de pavimentación.

De acuerdo con la dependencia, la primera etapa de conservación bajo este esquema abarcará un tramo de 35 kilómetros en la carretera El Sueco–Janos, como parte de las acciones de modernización y mantenimiento de la red carretera federal en la entidad.

La SICT busca optimizar la atención a tramos carreteros y reforzar las labores de conservación con esta tecnología enviada desde el Gobierno Federal.

El tren de pavimentación lo han estado llevando a diferentes estados donde requieren importantes trabajos de conservación carretera.

Todos los celulares en Chihuahua recibirán mensaje de prueba el 19 de septiembre por Simulacro Nacional

