Capacitan a funcionarios de 19 municipios en modernización catastral en Cuauhtémoc

Martes 7 de abril de 2026

En el Centro de Convenciones Centenario Tres Culturas, el Gobierno del Estado llevó a cabo una capacitación en materia de catastro dirigida a funcionarios de 19 municipios de Chihuahua, en su mayoría de la región noroeste.

Entre los municipios participantes se encuentran Cuauhtémoc, Matachí, Moris, Uruachi, Riva Palacio, Chínipas, Guazapares, Cusihuiriachi, entre otros, informó Luis Chávez, encargado de Catastro en la Tesorería Municipal de Cuauhtémoc. Chávez destacó que el curso forma parte del programa de Modernización Catastral impulsado por la entidad.

En representación del Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Gabriel Valdez, el director general de Catastro, Manuel Suárez, señaló que el Centro de Convenciones Centenario Tres Culturas es un proyecto emblemático del alcalde Beto Pérez, que en esta ocasión sirve como sede para reunir a los responsables de Catastro de gran parte del estado.

La capacitación se desarrolla en seis ejes estratégicos, entre los que destacan la implementación de tecnología para actualizar padrones municipales, la revisión de tablas de valor, la coordinación con la Secretaría de Hacienda para el pago del impuesto catastral y la integración de predios.

Este programa de modernización y actualización catastral inició en julio de 2022. La sesión realizada en Cuauhtémoc corresponde a la capacitación número 76, dentro de un esquema que contempla cinco jornadas anuales y cinco capacitaciones regionales.