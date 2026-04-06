Capacitan a más de cuatro mil estudiantes de Misiones Culturales Rurales

Lunes 6 de abril de 2026

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), dio a conocer que un equipo de 85 especialistas, conformado por 73 docentes y 12 jefes de las Misiones Culturales Rurales, opera actualmente en el estado para ofrecer servicios de capacitación a más de cuatro mil estudiantes en localidades de difícil acceso.

A través de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (Seech), se imparten talleres en escuelas y centros comunitarios, con el objetivo de acercar oportunidades de crecimiento económico y social a poblaciones que se encuentran geográficamente apartadas.

Tania Romero González, enlace de Misiones Culturales Rurales, señaló que los cursos funcionan como un soporte directo para las familias.

Agregó que, al especializarse en la enseñanza de artes y oficios, con enfoque comunitario, humanista y social, el propósito es que cada servicio que presten, represente un cambio real en la vida de los beneficiarios.

Un ejemplo del éxito de las Misiones es el taller de corte y confección en Meoqui, donde se formó una cooperativa que pronto tendrá una sucursal más de mujeres indígenas que fabrican uniformes escolares para el Gobierno Municipal, que los adquiere para distribución en las escuelas locales.

El alcance de las misiones también incluye el área de activación física y deportiva que dota a los jóvenes de disciplina y sentido de pertenencia al grupo.

El trabajo que se realiza en Seech, a través de las Misiones Culturales Rurales, es un eje que permite convertir la instrucción educativa, en una herramienta de estabilidad económica y social para los miles de chihuahuenses estudiantes en las diferentes regiones.