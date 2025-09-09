Capitán de Corbeta retirado Miguel Ángel Solano Ruiz, vinculado a red de huachicol fiscal y tráfico de fentanilo: FGR

Martes 9 de septiembre de 2025

La Fiscalía General de la República (FGR) reveló que Miguel Ángel Solano Ruiz, Capitán de Corbeta retirado, no solo encabezaba una poderosa red de huachicol fiscal en aduanas estratégicas del país, sino que además era conocido como el “rey del fentanilo” en el narcotráfico.

De acuerdo con la investigación, Solano Ruiz tenía como único ingreso legal un sueldo de 18 mil 785 pesos mensuales, sin embargo, entre 2015 y 2023 se detectaron 400 avisos de operaciones sospechosas por lavado de dinero vinculadas a tres empresas administradoras de casinos, con transacciones en efectivo que sumaron 52.1 millones de pesos.

Asimismo, la FGR documentó que entre 2018 y 2025, el exmilitar gastó más de 6 millones de pesos en tarjetas de crédito, y en 2020, 2021 y 2023 adquirió inmuebles por un valor superior a 9 millones de pesos.

Solano Ruiz, quien presuntamente fungía como enlace de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna —sobrinos políticos del ex Secretario de Marina Rafael Ojeda Durán—, también conocido como “Capitán Sol”, habría coordinado pagos a marinos y otros funcionarios para facilitar el contrabando de combustibles declarados como “aceites” a través de las aduanas de Tampico y Altamira.

En un testimonio anónimo presentado a la FGR, se le señala como “rey del fentanilo” junto con su socio Iván Merino y una mujer apodada “La China”, quienes facilitaban el tráfico de diversas sustancias. El informante destacó que Solano era “indispensable para el funcionamiento de la red”.

Además, el reporte de inteligencia apunta que Solano Ruiz podría estar implicado en el homicidio del Contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien denunció a sus cómplices antes de ser ejecutado en Manzanillo, Colima, en noviembre de 2024.

Guerrero Alcántar, quien remitió una carta denunciando estas actividades al entonces Secretario de Marina, Rafael Ojeda, narró su relación profesional con Solano desde 1994 en la Heroica Escuela Naval Militar y su trabajo conjunto en la SEIDO durante 2016 y 2017.

Actualmente, Solano Ruiz cuenta con una orden de aprehensión y se encuentra prófugo de la justicia.