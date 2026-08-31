Captan a Peña Nieto junto a empresario ligado al caso Pegasus en exclusiva boda en Italia

Lunes 31 de agosto de 2026

Portofino, Italia.- El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, fue captado junto al empresario israelí Avishai Neriah, relacionado con la empresa que comercializó en México el software de espionaje Pegasus, durante la boda del cantante Omer Adam y Sasha Israelovitch.

La celebración se realizó el pasado 26 de agosto en La Cervara, un antiguo monasterio del siglo XIV ubicado en Portofino, Italia. Peña Nieto apareció vestido de smoking negro y portando la tradicional kipá judía.

En videos difundidos en redes sociales se observa al exmandatario escuchando la interpretación del cantante jasídico Motti Steinmetz, mientras Neriah aparece a su lado entonando la melodía.

La presencia de ambos cobra relevancia luego de que, en julio de 2025, el diario israelí The Marker publicara información sobre un litigio entre Avishai Neriah y Uri Ansbacher, propietario de Grupo KBH, en el que surgió un señalamiento sobre un presunto pago de 25 millones de dólares a Peña Nieto.

Durante el gobierno de Peña Nieto, entre 2012 y 2018, autoridades mexicanas adquirieron por aproximadamente 32 millones de dólares el sistema Pegasus a la empresa Balam Seguridad Privada. El software permite intervenir teléfonos inteligentes y obtener comunicaciones, imágenes y contactos.

Peña Nieto rechazó públicamente las acusaciones cuando fueron difundidas y calificó como falsa la información relacionada con las supuestas aportaciones, asegurando que carecía de sustento.

El video de la boda fue difundido en Instagram por Efraim Feder, influencer y agente inmobiliario radicado en Nueva Jersey.

La celebración tuvo como escenario La Cervara, exclusivo recinto histórico situado sobre un acantilado con vista al Mediterráneo.