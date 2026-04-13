Captan a hombre merodeando vivienda en colonia Infonavit Insurgentes

Lunes 13 de abril de 2026

Un hombre fue captado por cámaras de seguridad mientras merodeaba un domicilio en la colonia Infonavit Insurgentes, al norte de la ciudad de Chihuahua.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Juan Escutia y Tecnológico, en las inmediaciones de la iglesia de la Divina Providencia, donde el individuo fue observado acercándose a una vivienda y asomándose al interior a través de una ventana.

De acuerdo con el material captado, el sujeto también manipuló el acceso del domicilio e incluso logró abrir una puerta; sin embargo, al percatarse de la posibilidad de ser descubierto, abandonó el lugar de manera inmediata.

Las imágenes de videovigilancia permitieron identificar características físicas del individuo, quien es descrito como un hombre de entre 30 y 45 años, de estatura media y complexión delgada a media, con cabello corto, barba y bigote poblados, y vestimenta consistente en playera clara de manga corta.

Vecinos del sector manifestaron su preocupación por este tipo de conductas y solicitaron el apoyo de la ciudadanía para identificar al individuo, a fin de prevenir posibles hechos delictivos.

Asimismo, se exhortó a los habitantes a reforzar medidas de seguridad en sus domicilios y mantener comunicación constante entre vecinos para reportar cualquier situación sospechosa a las autoridades correspondientes.