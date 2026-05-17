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Lunes 18 de mayo de 2026

Captan fuerte incendio forestal en Aldama; fuego consumió árboles y vegetación

Un fuerte incendio forestal registrado en el municipio de Aldama fue captado en video mientras las llamas avanzaban rápidamente entre árboles y vegetación, generando preocupación entre habitantes de la región.

Las imágenes difundidas durante la noche muestran la magnitud del siniestro, donde se observan intensas llamas consumiendo amplias zonas del bosque, mientras las fuertes ráfagas de viento avivaban el fuego y aceleraban su propagación.

Además, grandes columnas de humo fueron visibles desde distintos puntos cercanos, lo que alertó a pobladores y movilizó a cuerpos de emergencia.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Aldama acudieron al lugar e implementaron un operativo para contener el avance del incendio; sin embargo, las condiciones del terreno y los fuertes vientos complicaron las labores.

Durante varias horas, brigadistas trabajaron en la apertura de brechas y en el combate de distintos frentes activos para evitar que el fuego alcanzara zonas habitadas o áreas de mayor riesgo.

Hasta el momento, autoridades no reportan personas lesionadas, aunque sí daños importantes en superficie forestal. Se mantiene el monitoreo en la zona para evitar una posible reactivación del incendio.

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