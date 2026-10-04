Captura AEI a hombre buscado por homicidio e intento de homicidio

Domingo 4 de octubre de 2026

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Centro, detuvieron a Alejandro R. M., de 42 años de edad, quien era buscado por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

La captura se llevó a cabo la noche del sábado 3 de octubre en la calle Grutas de Nombre de Dios, en la ciudad de Chihuahua, mediante un operativo en el que también participaron agentes de la Policía Municipal.

El detenido contaba con una orden de aprehensión vigente y, tras cumplimentarse el mandato judicial, quedó a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, dentro de la causa penal 4377/2025.

De acuerdo con la Fiscalía, Alejandro R. M. será presentado ante la autoridad judicial, donde un agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida formulará imputación en su contra.

Será durante la audiencia correspondiente cuando se den a conocer los hechos específicos que le atribuye la representación social y se determine su situación jurídica.