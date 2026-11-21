Sábado 21 de noviembre de 2026

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aseguró que la captura de “El Chapo Isidro”, realizada durante un operativo de fuerzas federales en Guasave, Sinaloa, representa un avance importante en los esfuerzos por recuperar la tranquilidad en la entidad.

“Estas detenciones son un paso importante para la pacificación de Sinaloa. Las instituciones del Gabinete de Seguridad seguimos desplegadas en el estado para proteger a la población”, declaró el funcionario federal a través de sus redes sociales.

García Harfuch reconoció el valor y profesionalismo de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional que participaron en el operativo desplegado la noche del viernes 20 de noviembre.

Durante la intervención también fueron detenidos Germán “N”, alias “Serafín”, identificado como segundo al mando de la organización criminal, y José “N”, señalado como presunto operador financiero del grupo delictivo.

La operación contó con trabajos de inteligencia de México y Estados Unidos y estuvo acompañada de enfrentamientos armados, bloqueos carreteros y vehículos incendiados en distintos puntos de Sinaloa.

Tras su captura, los tres detenidos fueron trasladados bajo un fuerte dispositivo de seguridad a la Ciudad de México, donde quedaron a disposición de las autoridades federales para continuar con los procedimientos legales correspondientes.

“El Chapo Isidro” era considerado uno de los objetivos prioritarios de las autoridades mexicanas y estadounidenses, debido a su presunta participación en operaciones internacionales de narcotráfico y su posición dentro de la estructura criminal de los Beltrán Leyva.

Finalmente, García Harfuch reiteró que las fuerzas federales mantendrán su presencia en Sinaloa para proteger a la población y continuar las acciones contra los grupos delictivos que operan en la región.