Sábado 21 de noviembre de 2026

La captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, generó importantes reacciones en materia de seguridad nacional, luego del operativo militar realizado en Guasave, Sinaloa, que permitió detener a uno de los principales líderes del narcotráfico en México.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, calificó la detención como un avance significativo en los esfuerzos por recuperar la tranquilidad en Sinaloa y reconoció la participación de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

“Estas detenciones son un paso importante para la pacificación de Sinaloa. Las instituciones del Gabinete de Seguridad seguimos desplegadas en el estado para proteger a la población”, expresó el funcionario federal.

En el ámbito internacional, la captura también despertó interés debido a que Meza Flores figuraba entre los diez fugitivos más buscados por el FBI, que ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permitiera localizarlo.

La operación, desarrollada mediante labores de inteligencia y cooperación bilateral entre México y Estados Unidos, permitió además detener a Germán “N”, alias “Serafín”, identificado como segundo al mando de la organización criminal, y a José “N”, señalado como operador financiero.

Sin embargo, la captura también estuvo acompañada de una violenta reacción en Sinaloa. Enfrentamientos armados, vehículos incendiados y bloqueos carreteros provocaron momentos de incertidumbre entre la población, particularmente en Guasave, donde incluso fue suspendido un encuentro de béisbol profesional debido a las detonaciones.

La detención representa un golpe a la estructura de los Beltrán Leyva y podría modificar los equilibrios entre las organizaciones criminales que disputan el control territorial y las rutas del narcotráfico en el noroeste del país.

No obstante, especialistas en seguridad advierten de manera general que la captura de líderes criminales no garantiza por sí sola una disminución inmediata de la violencia, debido a posibles disputas internas y procesos de reorganización de las estructuras delictivas.

Por ahora, las autoridades federales mantienen operativos de seguridad en Sinaloa, mientras continúa la atención sobre las consecuencias de una captura que representa uno de los acontecimientos más relevantes del combate al narcotráfico durante 2026.

La principal interrogante es si la caída del Chapo Isidro contribuirá a reducir la violencia en la región o provocará nuevas disputas por el control de los territorios que permanecían bajo su influencia.