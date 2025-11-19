Internacional

14.15°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 19 de noviembre de 2025

Capturan a 54 presuntos miembros del CJNG en Colima; golpe internacional en España

Elementos de la Sexta Región Naval reportaron la captura de 54 personas presuntamente vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante operativos realizados en cuatro municipios del estado de Colima: Manzanillo, Tecomán, Villa de Álvarez y Colima, informó la Secretaría de Marina (Semar).

En coordinación con la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública de Colima, los operativos permitieron el aseguramiento de armamento, cartuchos, vehículos, motocicletas, cinco inmuebles y drogas, incluyendo 268 dosis de metanfetamina marcadas con las siglas del CJNG.

Desde la semana pasada, la Semar intensificó sus acciones en Colima como parte del operativo “Colima Seguro”, con el objetivo de evitar un posible “efecto cucaracha” del crimen organizado proveniente de Michoacán. Para ello, desplegó mil elementos y más de cien unidades tácticas en municipios prioritarios, mientras la entidad registra la tasa más alta de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes a nivel nacional.

El pasado 13 de noviembre, la Marina detuvo en Manzanillo a Jaime Tonatiuh Mendoza Fregoso, alias “El Pilas” o “X7”, identificado como uno de los principales operadores de la célula local del CJNG.

Golpe al CJNG en España

De manera simultánea, la Policía española, con apoyo de la DEA, desmanteló una oficina del CJNG que había reclutado miembros de la Camorra italiana. La operación resultó en 20 detenciones, además del decomiso de 2 toneladas de cocaína, 375 kilos de metanfetamina, armas, dinero en efectivo, criptomonedas y 15 vehículos.

Detienen a presunto autor intelectual del homicidio del alcalde de Uruapan

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Inicia construcción de dren pluvial en Barrio El Bajo tras ganar Presupuesto Participativo 2025

Maru Campos encabeza sesión de la Mesa de Seguridad en Parral

Explosión en almacén clandestino de fuegos artificiales deja un muerto en São Paulo, Brasil

Municipio mantiene fumigaciones diarias en parques para prevenir plagas en temporada de primavera
Defensa de Javier Duarte afirma que ya cumplió su condena y busca libertad anticipada
Alerta Bonilla sobre riesgos de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales para el campo
Destruyen pista de aterrizaje clandestina en Moris
Detienen a presunto responsable de ataque armado en la colonia Roma Sur
EE. UU. lanza operación contra Ryan Wedding, exatleta olímpico y líder de red de narcotráfico
San Francisco del Oro suspende desfile del 20 de noviembre por seguridad
Deja Feria Regional de Parral derrama superior a los 350 mil pesos

Municipios

Más Noticias

Ecuatorianos rechazan presencia militar estadounidense en referéndum
UACh y Universidad de Bonn colaborarán en simulaciones de realidad virtual para enfermería
Pide Arturo Zubía frenar reforma a la Ley de Aguas por impacto negativo al campo de Chihuahua