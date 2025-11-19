Capturan a 54 presuntos miembros del CJNG en Colima; golpe internacional en España

Miércoles 19 de noviembre de 2025

Elementos de la Sexta Región Naval reportaron la captura de 54 personas presuntamente vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante operativos realizados en cuatro municipios del estado de Colima: Manzanillo, Tecomán, Villa de Álvarez y Colima, informó la Secretaría de Marina (Semar).

En coordinación con la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública de Colima, los operativos permitieron el aseguramiento de armamento, cartuchos, vehículos, motocicletas, cinco inmuebles y drogas, incluyendo 268 dosis de metanfetamina marcadas con las siglas del CJNG.

Desde la semana pasada, la Semar intensificó sus acciones en Colima como parte del operativo “Colima Seguro”, con el objetivo de evitar un posible “efecto cucaracha” del crimen organizado proveniente de Michoacán. Para ello, desplegó mil elementos y más de cien unidades tácticas en municipios prioritarios, mientras la entidad registra la tasa más alta de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes a nivel nacional.

El pasado 13 de noviembre, la Marina detuvo en Manzanillo a Jaime Tonatiuh Mendoza Fregoso, alias “El Pilas” o “X7”, identificado como uno de los principales operadores de la célula local del CJNG.

Golpe al CJNG en España

De manera simultánea, la Policía española, con apoyo de la DEA, desmanteló una oficina del CJNG que había reclutado miembros de la Camorra italiana. La operación resultó en 20 detenciones, además del decomiso de 2 toneladas de cocaína, 375 kilos de metanfetamina, armas, dinero en efectivo, criptomonedas y 15 vehículos.