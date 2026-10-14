Capturan a “El Cromo”, presunto líder criminal y generador de violencia en Oaxaca

Miércoles 14 de octubre de 2026

Ciudad de México.- Fuerzas federales detuvieron en Guadalajara, Jalisco, a Iván Sánchez Santiago, alias “El Cromo”, señalado como uno de los líderes de la organización criminal “Los Cromos” y uno de los principales generadores de violencia en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

El operativo fue encabezado por la Secretaría de Marina, en coordinación con autoridades federales y las fiscalías de Jalisco y Oaxaca.

De acuerdo con información oficial, “El Cromo” estaría relacionado con actividades de extorsión, cobro de piso, narcomenudeo, secuestro y homicidio en municipios como Juchitán, Tehuantepec, Salina Cruz, Ciudad Ixtepec y Matías Romero.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el detenido cuenta con tres órdenes de aprehensión por homicidio calificado, dos relacionadas con tres víctimas y otra correspondiente a hechos registrados en 2020.

Además, autoridades señalan a la organización “Los Cromos” por su presunta participación en el homicidio de una niña de cuatro años ocurrido en Juchitán.

Por información que permitiera localizar y capturar a Sánchez Santiago se había ofrecido una recompensa de hasta 2 millones de pesos.

La detención forma parte de las investigaciones que previamente llevaron a la captura, el 23 de septiembre, de Miguel Sánchez Altamirano, entonces alcalde de Juchitán, señalado por extorsión agravada, delitos contra la seguridad del Estado y presuntamente brindar protección a organizaciones delictivas.

Según la SSPC, como parte de la Operación Sable, implementada para combatir a grupos criminales que operan en el Istmo de Tehuantepec, han sido detenidas más de 250 personas, entre ellas presuntos mandos, operadores financieros y el exalcalde de Juchitán.