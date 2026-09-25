Chihuahua

25.46°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Viernes 25 de septiembre de 2026

Capturan a ocho presuntos responsables de ejecución de motociclista en Lealtad II

Ocho personas fueron detenidas como presuntas responsables de la ejecución de un motociclista registrada durante la mañana de este viernes en la colonia Lealtad II, hecho que generó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad en la ciudad.

De acuerdo con información preliminar, entre los detenidos se encuentran siete hombres y una mujer, quienes fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía ubicadas en la calle 25 y el canal, donde se desplegó un importante operativo de seguridad.

Las autoridades municipales apoyaron en el traslado de los detenidos, señalados como presuntos generadores de violencia relacionados con hechos recientes ocurridos en la capital.

La captura se habría concretado tras un cateo en un domicilio ubicado en la calle Circuito Vereda Río Verde, en la colonia Vereda Real, al sur de la ciudad.

Durante el operativo fueron aseguradas cuatro armas de fuego, las cuales serán integradas a la carpeta de investigación correspondiente para determinar su posible relación con el homicidio.

Las investigaciones continúan para establecer la participación de cada una de las personas detenidas y esclarecer por completo la ejecución registrada en la colonia Lealtad II.

Mantiene Protección Civil vigilancia ante pronóstico de lluvias durante el fin de semana

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Aparece dueño de Carvel en Registro Nacional de Detenciones tras operativo federal

Polo pierde fuerza, pero sigue como huracán mayor frente al Pacífico mexicano

Destituyen a delegado de la FGR en Guanajuato tras polémica por presunto megadecomiso de huachicol

Jáuregui descarta ruptura con el PAN ante versiones difundidas en redes
Inician obras del nuevo Centro Empresarial junto a Expo Chihuahua
Avanza acceso de autoridades al Sistema 3 de la Plataforma Digital Estatal
Llama Isela Martínez a aplicar con congruencia las reglas sobre intervención extranjera en elecciones
Vinculan a proceso a 25 personas por narcomenudeo; accederán a tratamiento contra adicciones
César Jáuregui estrena espectaculares y pantallas con cinco mensajes sobre su forma de trabajar
Bonilla se reúne con Colosio y plantea “cambio generacional” para México
Invita Secretaría de Turismo a disfrutar eventos deportivos de FITA Chihuahua

Municipios

Más Noticias

César Jáuregui se reúne con maestros de Chihuahua; destaca la importancia del magisterio para la ciudad
Invierte NIFCO 8.8 MDD y abre nueva planta en Chihuahua
Sheinbaum descarta relación directa entre captura de alcalde de Juchitán y denuncia de Elvis Guerra