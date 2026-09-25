Capturan a ocho presuntos responsables de ejecución de motociclista en Lealtad II

Viernes 25 de septiembre de 2026

Ocho personas fueron detenidas como presuntas responsables de la ejecución de un motociclista registrada durante la mañana de este viernes en la colonia Lealtad II, hecho que generó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad en la ciudad.

De acuerdo con información preliminar, entre los detenidos se encuentran siete hombres y una mujer, quienes fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía ubicadas en la calle 25 y el canal, donde se desplegó un importante operativo de seguridad.

Las autoridades municipales apoyaron en el traslado de los detenidos, señalados como presuntos generadores de violencia relacionados con hechos recientes ocurridos en la capital.

La captura se habría concretado tras un cateo en un domicilio ubicado en la calle Circuito Vereda Río Verde, en la colonia Vereda Real, al sur de la ciudad.

Durante el operativo fueron aseguradas cuatro armas de fuego, las cuales serán integradas a la carpeta de investigación correspondiente para determinar su posible relación con el homicidio.

Las investigaciones continúan para establecer la participación de cada una de las personas detenidas y esclarecer por completo la ejecución registrada en la colonia Lealtad II.