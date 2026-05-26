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Martes 26 de mayo de 2026

Capturan en Allende a presunto generador de violencia vinculado a “Gente Nueva”

Como resultado de un operativo coordinado entre autoridades estatales y federales, fue detenido en el municipio de Valle de Allende Jesús Heriberto R.O., alias “El Maro”, identificado como uno de los principales objetivos prioritarios y presunto generador de violencia en la región sur del estado.

La captura se realizó este lunes 25 de mayo mediante una acción conjunta de las Bases de Operación Interinstitucional (BOI), integradas por elementos de la Agencia Estatal de Investigación y del Ejército Mexicano, quienes desplegaron labores de inteligencia y seguimiento para ubicar al presunto integrante de una célula criminal del grupo denominado “Gente Nueva”, con presencia en dicho municipio.

De acuerdo con la Fiscalía de Distrito Zona Sur, la detención se llevó a cabo en cumplimiento de una orden de aprehensión por su probable participación en el homicidio de José T.H., ocurrido el 9 de marzo de 2024 en Valle de Allende.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron un vehículo Nissan Máxima modelo 2000 y un teléfono celular marca Apple, objetos que quedaron a disposición de las instancias correspondientes para las investigaciones complementarias.

Tras su captura, Jesús Heriberto R.O. fue puesto a disposición del Juez de Control que lo requería, autoridad ante la cual el Ministerio Público formulará la imputación correspondiente y expondrá los hechos que se le atribuyen.

La Fiscalía General del Estado destacó que estas acciones forman parte de la estrategia permanente para combatir la delincuencia y fortalecer la seguridad en la región sur de Chihuahua, mediante la coordinación entre corporaciones de los distintos órdenes de gobierno.

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