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Viernes 17 de abril de 2026

Capturan en Ciudad Juárez a dos personas con fines de extradición a Estados Unidos

Autoridades estatales y federales detuvieron en Ciudad Juárez a dos personas que contaban con órdenes de extradición hacia Estados Unidos, como resultado de un operativo interinstitucional con alcance internacional.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, la acción se realizó en la colonia Corregidora, donde elementos del Grupo Especial de Detectives, en coordinación con la Interpol y Homeland Security Investigations, ejecutaron las órdenes de captura.

Los detenidos fueron identificados como Elía Susana Á.V., de 51 años, y Daniel G.A., de 50, quienes son requeridos por autoridades estadounidenses por delitos relacionados con asociación delictuosa, así como tráfico de personas y de menores.

Tras su detención, ambos fueron informados de sus derechos y puestos bajo resguardo conforme a los protocolos de seguridad, con el objetivo de garantizar su integridad durante el proceso legal.

Posteriormente, fueron trasladados a instalaciones de la Fiscalía General de la República, donde permanecerán mientras se concreta su traslado a la Ciudad de México para continuar con el procedimiento de extradición ante las autoridades competentes.

Las autoridades destacaron que este tipo de operativos refuerzan la cooperación internacional en materia de seguridad y combate al crimen organizado.

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