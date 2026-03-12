Capturan en Sinaloa a uno de los más buscados del FBI en tiempo récord

Jueves 12 de marzo de 2026

Autoridades de México lograron la detención de Samuel Ramírez Jr., de 33 años, apenas una hora y 13 minutos después de que fuera incluido en la lista de los Diez Más Buscados del FBI.

La captura ocurrió el martes 10 de marzo en Culiacán, como parte de un operativo conjunto en el que participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Instituto Nacional de Migración (INM).

De acuerdo con información difundida por la agencia estadounidense, la detención superó el récord histórico de la captura más rápida desde la creación del programa de los Diez Más Buscados del FBI.

Por la localización y captura de este individuo, se ofrecía una recompensa de un millón de dólares a quien proporcionara información que permitiera ubicarlo. La operación fue considerada un logro relevante en la cooperación entre autoridades mexicanas y estadounidenses en el combate al narcotráfico.