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Martes 26 de mayo de 2026

Capturan en Sonora a presunto sobrino de “El Chapo” Guzmán; aseguran arsenal y droga en Chiapas

Autoridades federales informaron la detención de Isai “N”, identificado como presunto sobrino de Joaquín Guzmán Loera, durante un operativo realizado en el municipio de Nogales, Sonora, como parte de las acciones de combate a la delincuencia organizada.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer que la captura fue resultado de labores de inteligencia desarrolladas en coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Agencia de Investigación Criminal.

De acuerdo con la información oficial, Isai “N” contaba además con una orden de extradición vigente, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el proceso legal.

Como parte de los operativos coordinados, las fuerzas federales también ejecutaron una orden de cateo en un inmueble ubicado en la ciudad de Tapachula, donde aseguraron 687 kilogramos de cocaína, 151 armas de fuego, 363 cargadores y 18 granadas.

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de la estrategia nacional de seguridad enfocada en la captura de objetivos prioritarios y en el debilitamiento de las estructuras operativas de grupos criminales que operan en distintas regiones del país.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre la situación jurídica del detenido ni sobre posibles personas relacionadas con los aseguramientos realizados en Chiapas.

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