Capturan tiburón de más de 500 kilos en Cuba y lo reparten entre pobladores

Lunes 25 de mayo de 2026

Baracoa, Cuba.- La captura de un tiburón de más de 500 kilogramos en la zona costera de Yumurí, en Baracoa, generó una intensa discusión en redes sociales luego de que habitantes de la comunidad destazaran al animal y distribuyeran su carne para consumo.

Las imágenes difundidas en plataformas digitales muestran al enorme ejemplar sobre una zona rocosa mientras decenas de personas observan el proceso de corte y reparto. Entre los asistentes se apreciaban adultos, jóvenes, niños e incluso elementos de seguridad presentes en el lugar.

De acuerdo con versiones difundidas en redes sociales, el ejemplar habría sido identificado como un Tiburón peregrino, una especie considerada vulnerable y protegida por acuerdos internacionales de conservación.

Debate por consumo y conservación

La publicación de las imágenes provocó opiniones divididas. Algunos usuarios manifestaron preocupación por el consumo de carne de tiburones de gran tamaño, señalando que estos animales pueden acumular sustancias como mercurio y otros contaminantes debido a su posición en la cadena alimenticia.

Otros internautas argumentaron que la difícil situación económica que enfrenta Cuba ha llevado a muchas comunidades a aprovechar cualquier fuente disponible de alimento, especialmente en regiones costeras donde la pesca constituye una actividad fundamental para la subsistencia.

Especie regulada internacionalmente

El tiburón peregrino se encuentra incluido en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), mecanismo que regula su comercio internacional debido a la disminución de sus poblaciones en distintas partes del mundo.

Esta especie es considerada el segundo pez más grande del planeta después del tiburón ballena y se caracteriza por alimentarse principalmente de plancton, por lo que no representa un peligro significativo para los seres humanos.

Hasta el momento, las autoridades cubanas no han emitido información oficial sobre las circunstancias de la captura ni sobre posibles implicaciones legales relacionadas con el aprovechamiento del ejemplar.

El caso ha reavivado el debate entre la conservación de especies protegidas y las necesidades alimentarias de comunidades que enfrentan dificultades económicas, una discusión que continúa generando reacciones dentro y fuera de la isla.