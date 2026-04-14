Capufe aumenta hasta 4.6% tarifas de casetas tras Semana Santa

Martes 14 de abril de 2026

El organismo Caminos y Puentes Federales (Capufe) aplicó un incremento de hasta 4.6 por ciento en las tarifas de diversas autopistas del país, una vez concluido el periodo vacacional de Semana Santa.

De acuerdo con la información oficial, el ajuste en los precios es comparable con las tarifas registradas a inicios de 2025 y ya se refleja en distintas casetas de alta circulación.

Entre los principales cambios, destaca la autopista Cuernavaca-Acapulco, donde el costo para automóviles pasó de 640 a 670 pesos, mientras que para motocicletas quedó en 335 pesos, lo que representa un aumento cercano al 5 por ciento.

En el caso de la México–Querétaro, la tarifa subió de 216 a 226 pesos para automóviles, y a 113 pesos para motocicletas. De igual forma, la México–Puebla registra un costo de 226 pesos para autos y 113 pesos para motos, con un incremento aproximado de 4.6 por ciento.

Nuevas tarifas en autopistas

Chamapa–Lechería: 69 pesos (autos) y 34 pesos (motos)

México–Querétaro: 226 pesos (autos) y 113 pesos (motos)

México–Puebla: 226 pesos (autos) y 113 pesos (motos)

México–Cuernavaca: 156 pesos (autos) y 78 pesos (motos)

Este ajuste impacta directamente en los costos de traslado por carretera, especialmente para quienes utilizan estas vías de manera frecuente o con fines turísticos y comerciales.