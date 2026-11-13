Carambola de cinco vehículos provoca caos vial en avenida La Cantera

Viernes 13 de noviembre de 2026

Una carambola en la que participaron cinco vehículos provocó congestionamiento vial la mañana de este viernes en la avenida La Cantera, a la altura de la calle Luis de Angostura, en la colonia Emiliano Zapata. No se reportaron personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros informes, el accidente comenzó cuando un vehículo JAC rojo fue impactado por otra unidad cuyo conductor presuntamente se dio a la fuga, lo que desencadenó una serie de colisiones.

Posteriormente, una camioneta Hyundai Santa Fe gris chocó contra el JAC y fue impactada por una pick up Ford F-150 negra. A su vez, un Nissan Sentra gris colisionó contra la camioneta Ford y finalmente otra F-150 de modelo anterior impactó al automóvil por la parte trasera.

El accidente ocasionó el bloqueo parcial de la avenida La Cantera, una de las principales vialidades de la capital, generando complicaciones para los automovilistas que circulaban por la zona.

Elementos de la Policía Vial implementaron un operativo para controlar el tráfico y facilitar el retiro de las unidades involucradas, mientras peritos realizaron las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades del accidente.

Pese a lo aparatoso de la carambola, el saldo fue únicamente de daños materiales, sin personas lesionadas.