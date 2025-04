Carlos Alberto V. C. Repite Prisión Preventiva por Fraude, pero Amparo Detiene su Ejecución

Martes 8 de abril de 2025

Carlos Alberto V. C., director de la empresa Vitas, fue nuevamente sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva, acusado de cometer fraude en perjuicio de más de 8 millones de pesos en Juárez y Chihuahua. Sin embargo, un amparo interpuesto por el imputado impide que la medida sea ejecutada, lo que pospone su privación de libertad.

La imputación se presentó el día de ayer, cuando V. C. fue señalado por defraudar a Agustín C. C., quien invirtió grandes sumas de dinero en la financiera recomendada por conocidos, confiando en que sus ahorros serían manejados de forma legal y beneficiosa. De acuerdo con la denuncia, la víctima depositó 2 millones de pesos el 27 de septiembre de 2021, 4 millones 50 mil pesos el 27 de diciembre del mismo año y otros 2 millones 100 mil pesos en enero de 2022, atraído por promesas de rendimientos mensuales y un incremento progresivo de intereses. Sin embargo, la empresa no cumplió con los acuerdos, y las promesas de retorno sobre la inversión no se materializaron.

La Fiscalía de Distrito Zona Norte detalló que la empresa Vitas no estaba certificada como institución financiera, ni tenía permisos para captar capital ni para realizar inversiones en bienes raíces o minería, lo que llevó a la acusación formal de fraude.

Aunque V. C. fue detenido el 21 de marzo bajo la causa penal 6804/2023, por otro presunto fraude en el que una persona denunció una pérdida de 3 millones 193 mil pesos, la orden de aprehensión fue anulada por el amparo que él había solicitado a la justicia federal. Esto permitió que, aunque presentado ante el juez Hugo Óscar Alonso González, la orden de aprehensión ya no tuviera efectos. En lugar de ser detenido, V. C. se presentó por cuenta propia para enfrentar la acusación el día de ayer, en la modalidad de comparecencia por propios medios.

A pesar de la defensa legal de V. C., el juez determinó que existía un riesgo de fuga, dado que el acusado no mostró suficiente arraigo en la ciudad. Por ello, decidió imponer nuevamente la prisión preventiva justificada por 24 meses. Sin embargo, esta medida no será ejecutada hasta que se resuelva el amparo interpuesto, lo que podría demorar la privación de libertad de V. C.

El próximo 11 de abril, se definirá si se vincula a proceso a Carlos Alberto V. C. bajo la causa penal 6282/2023. Mientras tanto, el caso continúa su curso judicial, con la víctima de fraude y la Fiscalía insistiendo en la responsabilidad del director de Vitas en las pérdidas sufridas por varios inversionistas.