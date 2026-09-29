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Martes 29 de septiembre de 2026

Carlos Alberto V. permanece detenido en instalaciones de la FGR en Chihuahua

Carlos Alberto V. N., propietario de las gasolineras Carvel, permanece detenido desde el pasado jueves en instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la ciudad de Chihuahua, de acuerdo con información registrada en el Registro Nacional de Detenciones.

El empresario fue detenido durante un operativo coordinado por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y elementos de la Guardia Nacional. Desde entonces, las autoridades federales no han dado a conocer públicamente los delitos que presuntamente se le imputan ni su situación jurídica detallada.

Inicialmente, el Registro Nacional de Detenciones señalaba que Carlos Alberto V. había sido asegurado alrededor de las 13:59 horas y que se encontraba en proceso de traslado. Posteriormente, el sistema fue actualizado para establecer que permanecía en instalaciones de la FGR en la capital del estado.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que no existe registro de ingreso del empresario a alguno de los centros penitenciarios estatales y precisó que el operativo fue realizado exclusivamente por autoridades federales.

De manera paralela, el Gabinete de Seguridad Federal informó recientemente sobre una serie de 19 cateos realizados en Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas como parte de investigaciones relacionadas con presunto contrabando y robo de hidrocarburos. En dichos operativos fueron asegurados inmuebles, vehículos, tractocamiones, cisternas, combustible y otros objetos.

Hasta el momento, ninguna autoridad federal ha confirmado públicamente si la detención del propietario de Carvel forma parte de esa misma investigación ni cuáles serían las acusaciones concretas en su contra. De acuerdo a diferentes fuentes de información existiría más de una investigación relacionada con el empresario, aunque ese punto tampoco ha sido confirmado oficialmente.

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