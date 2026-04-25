Carlos “Chispa” Durán se integra al cuerpo técnico en la Liga Metropolitana de Beisbol Veteranos 50 y Más

Sábado 25 de abril de 2026

La Liga Metropolitana de Beisbol Veteranos 50 y Más se fortalece de cara al arranque de temporada con la incorporación de una figura ampliamente reconocida en el ámbito deportivo: Carlos “Chispa” Durán, quien se suma al cuerpo técnico de un equipo que buscará ser protagonista desde la jornada inaugural.

Durán trabajará en conjunto con el manager Nene De la Rosa, así como con Bro Bustamante y Hugo Nájera, en un proyecto respaldado por el patrocinador y promotor deportivo Víctor de la Rosa, cuyo impulso ha sido clave para el desarrollo del equipo. El conjunto competirá por el banderín de la temporada, la cual lleva el nombre de Ulises Rodríguez, en reconocimiento a su destacada trayectoria en el deporte.

El debut de “Chispa” en esta nueva etapa está programado para el próximo domingo, cuando se dé inicio oficial a la actividad de la liga, marcando su regreso al terreno de juego, ahora desde el ámbito estratégico.

Con una sólida trayectoria como manejador en el beisbol estatal, Carlos Durán cuenta con un historial que respalda su experiencia y liderazgo. Fue manager de equipos como Dorados, Soles y Faraones, destacando en múltiples campañas: subcampeón con Dorados en 2003 y 2006, así como participaciones en 2004, 2009, 2010 y 2014. En 2022 formó parte del cuerpo técnico de Dorados.

A lo largo de su carrera como dirigente, Durán acumula un récord de 135 juegos ganados por 122 perdidos, además de haber alcanzado el título de manager campeón nacional en 2006, uno de los logros más importantes de su trayectoria.

Su incorporación representa una apuesta por la experiencia y el conocimiento del juego, elementos que podrían ser determinantes en la búsqueda del campeonato en esta nueva temporada.