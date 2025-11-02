Carlos Manzo; había denunciado amenazas y pedido ayuda al Gobierno Federal

Domingo 2 de noviembre de 2025

El exalcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez, reconocido por denunciar públicamente la violencia y la presencia del crimen organizado en la región, fue asesinado la noche del sábado durante el Festival de las Velas, celebrado en el centro de la ciudad.

Manzo, quien recientemente había expresado tener “mucho miedo” por las constantes amenazas en su contra, fue atacado a balazos en plena vía pública. En declaraciones previas, el exalcalde había solicitado apoyo de las autoridades federales, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, para hacer frente a la delincuencia en Michoacán.

En una entrevista con el periodista Joaquín López-Dóriga, Manzo afirmó:

“Tengo mucho miedo, pero tengo que acompañarlo de valentía. No quiero ser un presidente municipal más de la lista de los ejecutados”.

Durante su gestión, y posteriormente como figura pública, el exalcalde se distinguió por su postura crítica hacia la estrategia federal de seguridad conocida como “abrazos, no balazos”, y por impulsar acciones directas contra los grupos delictivos en la región.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad Federal, dos personas fueron detenidas por su presunta participación en el crimen y un agresor fue abatido en el lugar. Las autoridades mantienen operativos de vigilancia y resguardo en Uruapan.

“Este crimen no quedará impune”, señaló el Gabinete en un comunicado difundido anoche.

Carlos Manzo fue diputado federal por Morena de 2021 a 2024, antes de separarse del partido para contender por la presidencia municipal como candidato independiente.

La población de Uruapan ha convocado a una marcha de exigencia de justicia este domingo, a las 16:00 horas, con salida desde la Glorieta Latinoamericana, en Paseo Lázaro Cárdenas.