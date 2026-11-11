Carlos Olson pausa aspiraciones políticas por caso César Jáuregui

Miércoles 11 de noviembre de 2026

El diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Olson San Vicente, anunció que decidió poner en pausa sus aspiraciones políticas rumbo al proceso electoral de 2027, en consideración a la situación que enfrenta el exfiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno.

El legislador explicó que, ante la detención y el proceso judicial que enfrenta Jáuregui, consideró que no era el momento adecuado para continuar impulsando públicamente sus aspiraciones a un cargo de elección popular.

"Sería mezquino de mi parte", expresó Olson al referirse a la posibilidad de mantener su promoción política mientras se desarrolla el caso del exfiscal.

Sin embargo, aclaró que esta decisión no representa una renuncia definitiva a sus proyectos electorales ni significa que haya descartado buscar una candidatura en 2027.

La postura del diputado se presenta en un contexto de movimientos internos del PAN en Chihuahua, donde distintos perfiles han manifestado interés en participar en el próximo proceso electoral.

Con sus declaraciones, Olson dejó abierta la posibilidad de retomar sus aspiraciones políticas posteriormente, aunque por ahora decidió suspenderlas ante las circunstancias que enfrenta César Jáuregui.

El legislador no precisó una fecha para reanudar sus actividades relacionadas con una eventual candidatura.