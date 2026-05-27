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Miércoles 27 de mayo de 2026

Carlos Slim califica de “irracional” recorte de Moody’s a México

El empresario mexicano Carlos Slim Helú calificó como “irracional” la reciente decisión de la agencia calificadora Moody’s de reducir la calificación crediticia de México, aunque aseguró que la medida no le genera preocupación.

La semana pasada, Moody’s ajustó la calificación de la deuda soberana de México de largo plazo en moneda extranjera y local, pasando de Baa2 a Baa3, manteniendo al país dentro del grado de inversión.

La calificadora argumentó que el gasto rígido del gobierno, una limitada base de ingresos y el respaldo constante a Petróleos Mexicanos representan factores que dificultan la estabilización de la deuda pública en un entorno de bajo crecimiento económico.

Durante su conferencia anual, Slim cuestionó los criterios utilizados por la agencia y defendió el potencial económico del país.

“Ahí son dos o tres gentes las que deciden y lo que deberían de ver es en qué está invirtiendo. Pero si logramos empezar a invertir y a crecer, como es de esperarse, pues es irracional esa calificación. Es mi opinión”, expresó el empresario.

El presidente honorario de Grupo Carso afirmó que, pese a las implicaciones que puede generar una baja en la calificación crediticia, mantiene confianza en el crecimiento económico y en las inversiones productivas que se desarrollan en el país.

Asimismo, anunció que Grupo Carso y América Móvil realizarán inversiones por alrededor de 5 mil millones de dólares durante este año en México.

“Nosotros teníamos un plan de inversión, ya lo hicimos más agresivo”, señaló Slim al destacar la apuesta de sus empresas por el mercado nacional.

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