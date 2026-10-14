Caro Quintero negocia posible acuerdo con EU para evitar juicio; aún no hay pacto

Miércoles 14 de octubre de 2026

Nueva York.- Rafael Caro Quintero continúa negociando con fiscales de Estados Unidos un posible acuerdo que podría evitar que su caso llegue a juicio, aunque hasta este miércoles las partes no habían alcanzado un pacto definitivo.

Durante una audiencia celebrada en Brooklyn ante el juez federal Frederic Block, la defensa del mexicano y la Fiscalía estadounidense informaron que mantienen conversaciones que podrían derivar en un cambio de su actual declaración de no culpabilidad.

La audiencia concluyó sin que se anunciara algún acuerdo.

Por el momento, el juicio permanece programado para el 8 de marzo de 2027, aunque la fecha podría modificarse si las partes alcanzan un entendimiento previamente. Una nueva audiencia de procedimiento quedó fijada para el 20 de noviembre.

Caro Quintero enfrenta cuatro cargos federales relacionados con narcotráfico y, de ser declarado culpable, podría enfrentar una condena de cadena perpetua.

El proceso también está relacionado con el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en Jalisco en 1985.

Las autoridades estadounidenses han acusado a Caro Quintero de haber ordenado el crimen, uno de los casos que mayor impacto ha tenido en la relación entre México y Estados Unidos en materia de combate al narcotráfico.

Mientras continúan las negociaciones entre su defensa y la Fiscalía, Caro Quintero mantiene formalmente su declaración de no culpabilidad y el proceso judicial sigue su curso.