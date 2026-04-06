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Lunes 6 de abril de 2026

Carreteras de México bajo tensión: Yako denuncia actos de represión y uso de grupos de choque

El líder del Frente Nacional para el Rescate del Campo, Eraclio “Yako” Rodríguez, acusó al Gobierno Federal y a autoridades estatales de responder con actos de represión y el presunto uso de grupos de choque frente a las movilizaciones de transportistas y agricultores que este lunes mantienen bloqueadas diversas carreteras del país.

De acuerdo con Rodríguez, en el Arco Norte, a la altura de Tlaxcala, fuerzas policiales desalojaron por la fuerza a los manifestantes. Señaló que la intervención generó tensión y dispersión momentánea, aunque los bloqueos fueron retomados más tarde.

En Zacatecas, cerca de la planta de la cervecería Corona, el dirigente denunció que un supuesto grupo de choque —afirman que coordinado entre autoridades y sector privado— utilizó tráileres para encerrar y obstruir a los productores que protestaban sobre la vialidad.

“Afortunadamente, la carretera sigue tomada tanto por nosotros como por la propia gente del gobierno que nos tiene bloqueados”, declaró Rodríguez tras arribar a la caseta de peaje de Sacramento, en Chihuahua, donde iniciaría la movilización local.

El líder agrario solicitó a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum implementar una estrategia basada en el diálogo y la mediación, advirtiendo que las tácticas de confrontación no solucionarán las demandas de seguridad ni los apoyos al campo, sino que profundizan el conflicto.

Hasta el momento, las protestas continúan con la toma de casetas y bloqueos intermitentes en distintas regiones del país, en espera de una respuesta oficial que garantice la integridad de los manifestantes y atienda sus exigencias.

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