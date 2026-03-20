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Viernes 20 de marzo de 2026

Casa Blanca pide al Congreso limitar regulaciones estatales sobre IA para fomentar la innovación

Washington D.C.- La Casa Blanca presentó este viernes un marco para que el Congreso de EU regule la inteligencia artificial (IA) a nivel federal, evitando que los estados impongan leyes consideradas “demasiado onerosas” que podrían frenar la innovación en el sector.

El plan establece principios para proteger a los niños, prevenir fraudes, respetar la propiedad intelectual, evitar censura y educar a la ciudadanía sobre el uso de la IA, mientras busca unificar criterios ante la diversidad de regulaciones estatales. Actualmente, estados como Colorado, California, Utah y Texas ya han aprobado normas locales para el uso de IA en el sector privado.

David Sacks, zar de IA de la Casa Blanca, indicó que la meta es transformar estos principios en legislación federal que garantice confianza pública sin limitar el desarrollo tecnológico. El marco también recomienda que los estados no regulen el desarrollo de IA ni penalicen a los desarrolladores por el uso ilegal que terceros hagan de sus productos, y deja en manos de los tribunales los conflictos sobre derechos de autor relacionados con entrenamiento de modelos de IA.

El anuncio se produce en un contexto de creciente debate sobre la regulación de IA, preocupaciones sobre consumo energético de los centros de datos y litigios entre creadores y empresas tecnológicas.

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