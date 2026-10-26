Caso Jáuregui sigue por dos vías; De la Peña evita opinar sobre resoluciones

Lunes 26 de octubre de 2026

El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, señaló que el proceso judicial contra el exfiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, continúa por dos vías distintas, una federal y otra estatal, por lo que evitó realizar nuevas valoraciones sobre las recientes determinaciones judiciales.

Cuestionado sobre las actuaciones registradas durante el fin de semana, De la Peña explicó que forman parte de la continuidad de los procedimientos iniciados contra el exfiscal por los hechos relacionados con el operativo realizado en el municipio de Morelos, en la Sierra Tarahumara.

“Creo que ya había dado yo una opinión al respecto. Se trata de dos expedientes, uno a nivel federal, otro a nivel estatal”, manifestó.

El funcionario estatal insistió en que las recientes resoluciones corresponden al desarrollo de los procesos que mantienen las autoridades competentes.

“Lo que vimos el fin de semana, bueno, pues fue la continuidad dentro de este proceso legal que se sigue al exfiscal”, expresó.

Jáuregui enfrenta procedimientos derivados de su actuación al frente de la Fiscalía General del Estado y particularmente por los acontecimientos relacionados con el operativo de El Pinal, donde se investiga la presunta participación de ciudadanos estadounidenses.

Ante las preguntas sobre las consecuencias de las recientes decisiones judiciales y las siguientes etapas del caso, De la Peña rechazó profundizar en el tema.

“No habría mayor comentario al respecto”, puntualizó.

El secretario general de Gobierno reiteró que serán las autoridades judiciales estatales y federales las encargadas de continuar con ambos procedimientos y determinar las responsabilidades que correspondan.