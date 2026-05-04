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Lunes 4 de mayo de 2026

Caso Rocha escala a nivel internacional y desata crisis política en México

Las acusaciones presentadas por fiscales de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, han escalado a nivel internacional y provocado una fuerte sacudida política en México, al colocar nuevamente en el centro del debate la presunta relación entre autoridades mexicanas y el crimen organizado.

De acuerdo con un amplio reportaje publicado por The New York Times, el caso contra Rocha representa uno de los episodios más delicados en la relación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, corrupción y combate al narcotráfico.

La investigación estadounidense señala al mandatario sinaloense y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de haber mantenido durante años una red de colaboración con el Cártel de Sinaloa, donde presuntamente recibían sobornos y respaldo político a cambio de permitir operaciones criminales.

Entre los señalamientos más delicados destacan presuntos acuerdos electorales para favorecer la llegada de Rocha al poder, protección institucional al grupo criminal y el uso de corporaciones de seguridad para beneficiar a la organización delictiva.

Tras darse a conocer la acusación, Rocha negó los cargos y aseguró que se trata de una estrategia política contra Morena. Posteriormente anunció que dejaría temporalmente su cargo para concentrarse en su defensa legal.

El caso también colocó bajo presión a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien rechazó la solicitud de detención provisional emitida por Estados Unidos al argumentar que no se presentaron pruebas suficientes y reiteró que cualquier investigación deberá realizarse bajo las leyes mexicanas y sin intervención extranjera.

Analistas consideran que el caso representa una prueba clave para el actual gobierno federal, que enfrenta el reto de demostrar un verdadero combate a la corrupción sin comprometer la soberanía nacional.

Mientras tanto, en Sinaloa la violencia continúa. En medio de la crisis política, diversos hechos violentos siguen registrándose en la entidad, reflejando la compleja situación de seguridad que enfrenta el estado.

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