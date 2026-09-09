Catean bodega de Vicealmirante; hallan oficios de ex titular de Marina

Miércoles 9 de septiembre de 2026

La Fiscalía General de la República (FGR) cateó una bodega vinculada con el Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, procesado por su presunta participación en una red de huachicol fiscal, donde aseguró documentación relacionada con altos mandos de la Secretaría de Marina.

De acuerdo con la defensa de Farías Laguna, entre la documentación localizada durante la diligencia existen oficios firmados por su tío, Rafael Ojeda Durán, ex Secretario de Marina.

La FGR informó que en el inmueble fueron aseguradas armas, documentos de seguridad nacional clasificados como reservados y confidenciales, así como expedientes relacionados con altos mandos de la Armada de México.

El despacho de Epigmenio Mendieta, abogado de Farías Laguna, sostuvo que los documentos que la Fiscalía pretende incorporar al caso no llevan las firmas de Manuel Roberto ni de su hermano Fernando Farías Laguna.

“Los documentos que la Fiscalía pretende atribuir a los hermanos Farías Laguna no están firmados por Manuel Roberto ni por Fernando, sino por el ex Secretario de Marina”, señaló la defensa.

Ante ello, los abogados solicitaron que Rafael Ojeda comparezca como testigo para explicar qué sabía sobre las presuntas irregularidades, cuándo tuvo conocimiento de ellas, qué información recibió de Fernando Farías y qué acciones emprendió.

La defensa también busca determinar si Ojeda recibió al Contralmirante Rubén Guerrero, asesinado el 8 de noviembre de 2024 en Manzanillo.

Los representantes legales de Farías Laguna señalaron que la FGR ha manifestado que no ha podido localizar al ex Secretario de Marina para que comparezca.

Las investigaciones continúan y corresponderá a las autoridades determinar el valor de los documentos asegurados y su posible relación con el caso.