Catean bodega en Aldama por presunto robo de combustible

Martes 25 de agosto de 2026

Aldama, Chih.- Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) realizaron la mañana de este martes un cateo en una bodega ubicada en la colonia El Porvenir, en Ciudad Aldama, como parte de una investigación relacionada con el presunto robo de combustible.

La diligencia se llevó a cabo luego de que un juez autorizara la orden de cateo. En el operativo participaron también elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y personal de Salvaguardia Estratégica de Pemex.

De acuerdo con información preliminar, la intervención estaría relacionada con una investigación por posible extracción, almacenamiento o manejo ilegal de hidrocarburos, actividad conocida como “huachicol”.

Durante las diligencias fueron observados al menos dos tractocamiones al interior del inmueble. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si se localizó o aseguró combustible, ni han informado sobre personas detenidas.

El inmueble permanece bajo intervención de las autoridades federales mientras continúan las diligencias correspondientes. Se espera que la FGR proporcione información oficial sobre los resultados del cateo una vez concluidas las investigaciones en el lugar.