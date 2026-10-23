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Viernes 23 de octubre de 2026

Catean vivienda en Parral; aseguran droga y tres vehículos

Parral, Chih.– Un operativo realizado en la colonia Ampliación Palmilla dejó como resultado el aseguramiento de varias porciones de marihuana y tres vehículos localizados dentro de un domicilio de la calle Francisco Zarco.

La intervención se llevó a cabo durante la noche del jueves mediante una orden de cateo, como parte de una investigación por delitos contra la salud.

Dentro del inmueble, las autoridades localizaron nueve bolsas de plástico con diversas porciones de marihuana, las cuales fueron aseguradas como evidencia.

También fueron decomisados una Chrysler Town & Country modelo 2009, una Toyota Tacoma modelo 2017 y una motocicleta Italika FT150.

En el operativo participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación, Ejército Mexicano y Policía Municipal de Parral.

La droga, los vehículos y demás indicios quedaron a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes. No se informó sobre personas detenidas durante el cateo.

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