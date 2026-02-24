Deportes

Caudillas Cheers anuncia oficialmente su Try Out 2026

Caudillos de Chihuahua informa oficialmente el lanzamiento del Try Out 2026 de Caudillas Cheers, el proceso de selección que definirá al equipo oficial de animación que representará durante la próxima temporada el estándar de excelencia, energía y pasión en cada partido.

Con el propósito de garantizar el nivel profesional que caracteriza a la organización, el proceso de selección constará de tres etapas estratégicas:

1. Try Out Oficial

Se realizará una evaluación técnica y escénica donde se pre-seleccionará a un grupo de entre 15 y 20 aspirantes destacadas.

2. Training Camp

Las pre-seleccionadas vivirán tres semanas de preparación intensiva técnica y física, donde se trabajará en acondicionamiento, coreografías, sincronización, imagen y proyección profesional.

3. El Equipo Final

Tras el proceso formativo, se elegirán a las 10 integrantes oficiales que conformarán el roster definitivo de Caudillas Cheers para la temporada 2026.

Detalles del Try Out 2026

• Fecha: Sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo de 2026
• Lugar: Salón de Espejos del Estadio Olímpico Universitario
• Cuota de recuperación: $450.00 MXN

La convocatoria está dirigida a bailarinas y animadoras que estén listas para llevar su nivel al máximo estándar deportivo, asumir un compromiso profesional y convertirse en parte de una organización que exige disciplina, constancia y mentalidad ganadora.

Registro de aspirantes:

https://forms.gle/ftx21esJMAdDUfcZ9
Caudillas Cheers reafirma su compromiso de profesionalizar la animación deportiva y seguir elevando el espectáculo que distingue a Caudillos de Chihuahua dentro de la Liga de Futbol Americano (LFA).

