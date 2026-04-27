Cazador estadounidense muere tras ataque de elefante en África

Lunes 27 de abril de 2026

Un cazador de caza mayor originario de California murió el pasado 17 de abril tras ser atacado por un elefante en los bosques de Gabón, informó el Sacramento Safari Club.

La víctima fue identificada como Ernie Dosio, de 75 años, quien se encontraba en una expedición junto a cazadores profesionales cuando el grupo se topó con una manada de elefantas con crías, situación que incrementa el nivel de agresividad de estos animales.

De acuerdo con testimonios, los cazadores intentaron retirarse al detectar a los elefantes a unos 150 metros de distancia; sin embargo, la manada cargó contra ellos en un intento por ahuyentarlos. En un segundo ataque, uno de los animales embistió mortalmente a Dosio con sus colmillos, pese a los intentos de sus compañeros por ponerlo a salvo.

En el incidente también resultó gravemente herido otro integrante del grupo, mientras que un tercero logró salir ileso.

Los restos del cazador permanecen en Gabón en espera de ser repatriados a Estados Unidos. Dosio, residente de Lodi, era un cazador experimentado que había participado en expediciones tanto en territorio estadounidense como en África.

Gabón es uno de los principales hábitats del elefante de bosque africano, especie catalogada en peligro crítico de extinción, lo que ha generado debate internacional sobre la caza deportiva en regiones con alta biodiversidad.

Autoridades estadounidenses no han emitido comentarios oficiales sobre el caso.