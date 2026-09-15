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Martes 15 de septiembre de 2026

Cebolla se encarece 32.7% en un mes: Inegi

El precio de la cebolla aumentó 32.7% durante agosto a nivel nacional, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), convirtiéndose en uno de los productos con mayor incidencia en la inflación del mes.

Según el reporte, el incremento de la cebolla tuvo una incidencia de 0.075 puntos porcentuales en la inflación mensual, lo que la colocó como el producto con mayor impacto entre los bienes analizados durante el periodo.

En el caso de Chihuahua, el encarecimiento ha sido todavía más marcado, ya que a tasa anual el precio de la cebolla presenta un aumento de 61.3%.

Actualmente, en algunos establecimientos comerciales de la capital, el kilogramo de cebolla blanca se comercializa entre 45 y 49.90 pesos, dependiendo de la cadena.

El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) explicó que la disminución en los precios de productos como la lechuga y el aguacate ayudó a compensar parcialmente el aumento registrado en la cebolla.

Mientras tanto, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que el abasto de productos como chile, jitomate y cebolla se mantiene garantizado.

El comportamiento de la cebolla vuelve a poner presión sobre el gasto cotidiano de las familias, especialmente en productos básicos de consumo frecuente.

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