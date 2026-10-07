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Miércoles 7 de octubre de 2026

Cecilia Guadiana afirma que por ahora no renunciará a su doble nacionalidad

Coahuila.- La senadora de Morena Cecilia Guadiana Mandujano, quien ha manifestado aspiraciones a la gubernatura de Coahuila, señaló que por ahora no renunciará a su doble nacionalidad, pese a la reforma constitucional impulsada por su propio partido.

Guadiana explicó que nació en Estados Unidos por decisión de sus padres, ambos mexicanos, por lo que cuenta con nacionalidad mexicana y estadounidense.

La reforma aprobada por el Senado establece que quienes aspiren a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberán contar únicamente con nacionalidad mexicana y, en caso de tener otra, renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatos.

En el caso de Coahuila, la elección para renovar la gubernatura está prevista para 2029, por lo que la legisladora aún tendría margen para definir su situación de nacionalidad antes de un eventual registro.

Cecilia Guadiana es hija del fallecido político Armando Guadiana. En 2023 se incorporó al equipo que impulsó la candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum y en 2024 llegó al Senado como representante de Morena por Coahuila.

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