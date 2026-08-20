Celebra Isela Martínez que Universidad de las Mujeres de Chihuahua Capital llegue a Meoqui

Jueves 20 de agosto de 2026

Meoqui, Chih.– La regidora Isela Martínez Díaz celebró la firma del convenio de colaboración entre el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), la Organización Mundial de Alfabetización (WLO) y el Gobierno Municipal de Meoqui, que permitirá que las mujeres de este municipio accedan a las oportunidades académicas que ofrece la Universidad de las Mujeres de Chihuahua Capital.

El convenio fue signado por el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla Mendoza; la alcaldesa de Meoqui, Miriam Soto Ornelas y el representante de la WLO en Chihuahua, Edgar Piñón Domínguez, con el objetivo de ampliar el alcance de esta iniciativa y acercar sus beneficios a más mujeres del estado.

Isela Martínez destacó que la Universidad de las Mujeres se ha consolidado como una iniciativa de gran relevancia en la administración de Marco Bonilla para impulsar el desarrollo de las mujeres, al brindarles acceso a herramientas y oportunidades de formación que contribuyen a ampliar sus posibilidades profesionales y personales.

“Me da mucho gusto ver que un proyecto tan importante como la Universidad de las Mujeres hoy trasciende las fronteras de nuestro municipio y llega a Meoqui. Cuando sumamos esfuerzos entre gobiernos, instituciones y sociedad, logramos que las oportunidades lleguen cada vez más lejos”, expresó.

La Regidora recordó que este proyecto tiene además un significado especial para ella, pues fue a través de sus gestiones que la WLO y el Gobierno Municipal de Chihuahua comenzaron a sumar esfuerzos para hacer posible esta alianza académica, convencida de que generar oportunidades para las mujeres también significa impulsar el desarrollo de toda la comunidad.

“Este convenio representa la continuidad de un esfuerzo en el que creemos profundamente: que ninguna mujer debería quedarse atrás por falta de oportunidades.

Me llena de orgullo saber que aquello que comenzó como un esfuerzo conjunto en Chihuahua ahora puede beneficiar también a las mujeres de Meoqui y, en un futuro, a muchas más mujeres de nuestro estado”, señaló Martínez Díaz.

Reconoció al alcalde Marco Bonilla por impulsar políticas públicas que amplían las oportunidades de desarrollo para las mujeres, así como a la alcaldesa Miriam Soto, a la WLO y al Instituto Municipal de las Mujeres por hacer posible esta colaboración.

Con esta alianza, la Universidad de las Mujeres de Chihuahua Capital continúa ampliando su alcance y llevando oportunidades de formación a más mujeres, demostrando que la suma de esfuerzos entre gobiernos e instituciones puede generar proyectos que vayan más allá de las fronteras municipales y contribuyan a construir mejores oportunidades para las chihuahuenses.