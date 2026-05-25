Celebra Lupita Borruel a mamás promotoras de Casas de Enlace

Lunes 25 de mayo de 2026

Con cariño y gratitud, la regidora Lupita Borruel ofreció una comida con motivo del Día de las Madres para las promotoras voluntarias de las Casas de Enlace, en una convivencia que reunió a cerca de cien asistentes en un ambiente cálido y de cercanía.

Durante el evento, la presidenta de la Comisión de Salud del Ayuntamiento de Chihuahua agradeció profundamente el compromiso y entrega de las mujeres que forman parte de este proyecto ciudadano, destacando que son ejemplo de fortaleza, perseverancia y amor al servicio de los demás.

“Son mujeres admirables que nunca se detienen, que con su fortaleza sostienen a sus familias y también se preocupan todos los días por ayudar a su comunidad. Gracias por todo lo que hacen desde el corazón”, expresó la regidora.

La convivencia contó además con la presencia de la directora del DIF Municipal, Mtra. Liliana Herrera, en representación de la presidenta del DIF y primera dama Karina Olivas. La regidora Lupita Borruel Baquera agradeció su respaldo y reconoció el trabajo coordinado que han realizado como aliados en las gestiones sociales y apoyos para las familias chihuahuenses.

Reconoció el respaldo y confianza del alcalde Marco Bonilla desde el inicio de este esfuerzo ciudadano, el cual está próximo a alcanzar las cien Casas de Enlace en distintos puntos de la ciudad.

Borruel destacó que este tipo de encuentros también fortalecen los lazos entre las promotoras, quienes aprovechan estos espacios para convivir, conocerse, compartir anécdotas y reforzar el trabajo en equipo que realizan de manera voluntaria en beneficio de las colonias.

Reiteró que cada Casa de Enlace representa un punto de cercanía con la ciudadanía y una oportunidad para escuchar, acompañar y gestionar soluciones reales para las familias de Chihuahua.