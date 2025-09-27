Chihuahua

Celebra Síndica Olivia Franco el inicio de la Universidad de las Mujeres

Con el inicio oficial de la primera generación de la Universidad de las Mujeres, un total de 200 estudiantes dieron este jueves un paso firme hacia su formación profesional, en un espacio pensado para promover la equidad y el empoderamiento femenino a través de la educación.

Durante el acto inaugural, la Síndica del Municipio de Chihuahua, Olivia Franco, expresó su reconocimiento a las alumnas por formar parte de este proyecto histórico, destacando que la Universidad de las Mujeres es un ejemplo de política pública con enfoque social, que busca cerrar brechas y abrir oportunidades reales para las mujeres chihuahuenses.

“Ver arrancar la primera generación de esta universidad nos confirma que cuando se trabaja con convicción, la igualdad de oportunidades sí es posible. Felicidades a todas las mujeres que hoy comienzan su carrera. Esta institución no solo forma profesionistas, forma liderazgos que transformarán comunidades”, señaló la síndica.

La Universidad de las Mujeres fue concebida como una herramienta para atender las desigualdades estructurales que enfrentan miles de mujeres en el municipio, ofreciendo carreras técnicas y profesionales en modalidades accesibles, así como servicios de apoyo para madres estudiantes, como guardería y becas.

Franco reiteró el compromiso de la Sindicatura para vigilar que los recursos públicos destinados a esta institución se ejerzan en beneficio directo de sus estudiantes.

Desde la Sindicatura, vigilaremos que este proyecto crezca, porque las mujeres de Chihuahua merecen una educación de calidad y espacios seguros para desarrollarse plenamente. Esto es un claro ejemplo de políticas públicas humanistas que buscan el progreso de toda la comunidad.

El arranque de esta primera generación marca un hito en la historia educativa del municipio, con la promesa de convertirse en una plataforma sólida para el desarrollo personal y profesional de cientos de mujeres en los próximos años.

