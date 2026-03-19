Celebra regidora Lupita Borruel realización del festival Calcetinarte por el Día Mundial del Síndrome de Down

Jueves 19 de marzo de 2026

En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, la regidora Lupita Borruel celebró la realización del festival “Calcetinarte”, organizado por el Gobierno Municipal a través del IMPAS, como un espacio que promueve la conciencia, la inclusión y el respeto hacia las personas que viven con esta condición.

La presidenta de la Comisión de Salud destacó la importancia de trabajar en conjunto, sociedad y gobierno, para fortalecer una cultura de empatía e inclusión que reconozca el valor de cada persona. Señaló que este tipo de actividades permiten visibilizar la condición y recordar que la igualdad de oportunidades es un derecho fundamental.

“Es a través de estos espacios donde reforzamos el mensaje de que la diversidad es lo que nos hace especiales y que construir una sociedad más incluyente es tarea de todas y todos”, expresó.

Durante el festival se llevaron a cabo diversas actividades enfocadas en la convivencia y la sensibilización social, entre las que destacaron:

Decoración de calcetines, símbolo de la diversidad y la aceptación.

Juegos interactivos para promover la inclusión.

Presentaciones culturales a cargo del Instituto Down de Chihuahua y Jóvenes en Movimiento IASP Discapacidad.

Asimismo, se contó con la participación de distintas instituciones educativas como la UPN, la Escuela Normal del Estado y las secundarias federales 1 y 8, entre otras, cuyos estudiantes vivieron una experiencia formativa a través de actividades que fomentan la inclusión.

El evento tuvo como objetivo principal fortalecer el respeto, la empatía y la igualdad de oportunidades para todas las personas, reafirmando el compromiso de seguir construyendo una comunidad más justa e incluyente.

Cabe destacar que el Día Mundial del Síndrome de Down se conmemora cada 21 de marzo, una fecha que hace alusión a la trisomía del cromosoma 21, condición genética que ocurre cuando existe una copia extra de este cromosoma.

En México, se estima que aproximadamente 1 de cada 650 a 700 nacimientos presenta síndrome de Down, lo que refuerza la importancia de seguir generando conciencia, inclusión y oportunidades para todas y todos.