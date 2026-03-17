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Martes 17 de marzo de 2026

Centro de Conciliación Laboral brinda atención incluyente a comunidades originarias en Chihuahua

El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua, en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ofrece atención especializada e incluyente a personas pertenecientes a comunidades originarias, con el objetivo de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos laborales.

Entre los servicios disponibles destaca la traducción en lenguas originarias, lo que permite a los usuarios participar en audiencias en condiciones de equidad. La atención es gratuita e incluye orientación jurídica, conciliación laboral, ratificación de convenios, gestión de pagos y audiencias virtuales.

María Luisa Chávez Gonzáles, integrante de la comunidad Rarámuri, compartió su experiencia tras acudir al centro, destacando la rapidez y calidad del servicio. “El trato que recibí fue muy agradable, desde el inicio me atendieron rápido. Me gusta que el servicio sea gratuito y que le expliquen a uno todos sus derechos”, expresó.

Asimismo, hizo un llamado a otras personas de comunidades originarias que enfrenten conflictos laborales a acercarse y solicitar asesoría. “No se les va a cobrar; te brindan lo justo y te dan toda la información”, puntualizó.

Estas acciones forman parte del programa Juntos por la Sierra Tarahumara, que busca acercar la justicia laboral a las comunidades originarias del estado de manera ágil, gratuita y basada en el diálogo.

Las personas interesadas pueden agendar una cita o consultar más información a través del portal oficial del Cclchih.

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