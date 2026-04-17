Centro de Investigación en Materiales Avanzados abre convocatoria de posgrado en ciencia, tecnología y medio ambiente

Viernes 17 de abril de 2026

El Centro de Investigación en Materiales Avanzados mantiene abierta su convocatoria de posgrado e invita a estudiantes y profesionistas a integrarse a sus programas académicos enfocados en ciencia, tecnología e innovación.

Con sede en Chihuahua y subsedes en Monterrey y Durango, el CIMAV se posiciona como una de las instituciones líderes en la formación de talento especializado en materiales, energía y medio ambiente.

La oferta académica incluye:

Maestría y Doctorado en Ciencia de Materiales

Maestría y Doctorado en Ciencia y Tecnología Ambiental

Doctorado en Nanotecnología

Estos programas están diseñados para responder a los retos actuales de la industria, la sostenibilidad y el desarrollo científico a nivel global.

Uno de los principales diferenciadores es su enfoque internacional, con esquemas de doble grado en colaboración con instituciones de Reino Unido, Colombia y España, además de contar con un cuerpo académico reconocido por el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores.

Asimismo, los estudiantes aceptados pueden acceder a becas y apoyos que facilitan su dedicación de tiempo completo, impulsando proyectos de investigación con impacto social.

El CIMAV destacó que cursar un posgrado en la institución representa una oportunidad para integrarse a un entorno de innovación y conocimiento de frontera, orientado a transformar ideas en soluciones científicas.

Para más información sobre requisitos y proceso de admisión, las personas interesadas pueden consultar el sitio oficial del CIMAV o comunicarse vía correo electrónico a posgrados@cimav.edu.mx

.