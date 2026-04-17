Internacional

27.28°C

Algo De Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Viernes 17 de abril de 2026

Centro de Investigación en Materiales Avanzados abre convocatoria de posgrado en ciencia, tecnología y medio ambiente

El Centro de Investigación en Materiales Avanzados mantiene abierta su convocatoria de posgrado e invita a estudiantes y profesionistas a integrarse a sus programas académicos enfocados en ciencia, tecnología e innovación.

Con sede en Chihuahua y subsedes en Monterrey y Durango, el CIMAV se posiciona como una de las instituciones líderes en la formación de talento especializado en materiales, energía y medio ambiente.

La oferta académica incluye:

Maestría y Doctorado en Ciencia de Materiales
Maestría y Doctorado en Ciencia y Tecnología Ambiental
Doctorado en Nanotecnología

Estos programas están diseñados para responder a los retos actuales de la industria, la sostenibilidad y el desarrollo científico a nivel global.

Uno de los principales diferenciadores es su enfoque internacional, con esquemas de doble grado en colaboración con instituciones de Reino Unido, Colombia y España, además de contar con un cuerpo académico reconocido por el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores.

Asimismo, los estudiantes aceptados pueden acceder a becas y apoyos que facilitan su dedicación de tiempo completo, impulsando proyectos de investigación con impacto social.

El CIMAV destacó que cursar un posgrado en la institución representa una oportunidad para integrarse a un entorno de innovación y conocimiento de frontera, orientado a transformar ideas en soluciones científicas.

Para más información sobre requisitos y proceso de admisión, las personas interesadas pueden consultar el sitio oficial del CIMAV o comunicarse vía correo electrónico a posgrados@cimav.edu.mx
.

Registran incendio forestal en Guazapares; reportan avance en control

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Fortalece Paleta Vegetal estrategia ambiental en Chihuahua: Síndica

EU señala a activista de Nuevo Laredo por presuntos vínculos con el Cártel del Noreste

Aprueba Consejo Universitario de la UACH venta de predio en Delicias

Estudiantes del IPN irrumpen en Canal Once; exigen renuncia de director y denuncian desvío de recursos
Invitan a ExpoViaja 2026 en Ciudad Juárez; ofrecerán promociones y paquetes turísticos
Rosa Icela Rodríguez reporta más de 203 mil mexicanos deportados desde EE.UU.
Rosa Icela Rodríguez no descarta contender por gubernatura de San Luis Potosí
Nayib Bukele promulga reforma que permite cadena perpetua a menores por delitos graves
Capturan en Ciudad Juárez a dos personas con fines de extradición a Estados Unidos
Marcelo Ebrard niega abuso por estancia de su hijo en residencia oficial en Reino Unido
Advierten acereras riesgo por sobreproducción de China; piden enfoque regional con EE.UU.

Municipios

Más Noticias

Llamado urgente a donar sangre O negativo en Chihuahua
Emiten fichas de búsqueda por tres policías desaparecidos en Belisario Domínguez
Puertos de Sudamérica, en vigilancia extrema ante auge del tráfico de cocaína