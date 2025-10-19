Cerocahui, un pueblo emblemático de la Sierra Tarahumara con historia, cultura y tragedia

Domingo 19 de octubre de 2025

Cerocahui, ubicado en el municipio de Urique en el estado de Chihuahua, es un pueblo conocido por ser un importante centro cultural y religioso de los grupos étnicos tarahumaras. Este poblado se destaca internacionalmente por sus tradicionales festividades de Semana Santa, que atraen a visitantes nacionales e internacionales interesados en conocer las costumbres de esta comunidad indígena.

Historia y raíces jesuitas

La región de Cerocahui ha sido habitada por los tarahumaras desde tiempos ancestrales. En 1679, el primer misionero jesuita, Fernando Pécoro, llegó a la zona, aunque su estancia fue breve debido a la resistencia indígena a la evangelización. Un año después, Juan María de Salvatierra logró fundar oficialmente la misión el 23 de noviembre, estableciendo la primera iglesia y promoviendo numerosas conversiones al cristianismo durante su permanencia de una década.

La presencia jesuita se mantuvo hasta 1767, cuando la orden fue expulsada por el rey Carlos III de España y la misión de Cerocahui fue clausurada. Posteriormente, el pueblo quedó habitado exclusivamente por tarahumaras hasta 1939, cuando los jesuitas regresaron de la mano del padre Andrés Lara. Este sacerdote impulsó la reconstrucción de la iglesia y el desarrollo del pueblo como centro misionero, además de fundar la escuela internado "Tewecado Santa María Guadalupe", institución que todavía opera y que busca brindar educación a los niños tarahumaras.

La escuela fue reconstruida en 1963 en tierras donadas por Don Enrique Villalobos Zamorano, un destacado hacendado local nacido en 1894. Hijo de Víctor Zamorano Parra y Antonia Villalobos, Enrique se estableció en Cerocahui desde la década de 1930 y contrajo matrimonio en 1951 con Adelina Miranda Beltrán, con quien tuvo al menos ocho hijos. Don Enrique fue pieza clave para el desarrollo social de Cerocahui, no solo donando tierras para la escuela, sino también apoyando la construcción del camino que conecta el pueblo con Bahuichivo, estación del Ferrocarril Chihuahua al Pacífico, facilitando así la comunicación y el desarrollo económico de la región. Falleció el 11 de enero de 1971 en Urique, Chihuahua.

Cerocahui hoy: cultura, turismo y conexión

Actualmente, Cerocahui es una de las principales poblaciones de la región, fungiendo como un centro económico, cultural y turístico de la Sierra Tarahumara. La comunidad es accesible principalmente a través del Ferrocarril Chihuahua al Pacífico, que conecta con la estación de Bahuichivo a 13 kilómetros del pueblo. Entre sus servicios turísticos cuenta con dos hoteles que reciben a visitantes atraídos por su belleza natural y las festividades tradicionales.

La tragedia que conmovió a México

El 20 de junio de 2022, Cerocahui fue escenario de un hecho violento que marcó su historia reciente: el asesinato dentro del templo de San Francisco Javier de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y César Joaquín Mora Salazar, así como de Pedro Eliodoro Palma Gutiérrez, un guía turístico que buscaba refugio durante un ataque de un sicario identificado como José Noriel Portillo, alias “El Chueco”, líder de un grupo de narcotráfico en la región.

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, informó el rescate de los cuerpos y la identificación oficial de las víctimas, que posteriormente recibieron homenajes religiosos en varias localidades antes de ser sepultados en Cerocahui.

Este trágico evento puso de relieve la compleja situación de seguridad en la región, sin dejar de lado la rica historia y cultura de un pueblo que sigue siendo un símbolo importante para los tarahumaras y para el estado de Chihuahua.