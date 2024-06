Cerrará AMLO sus redes sociales al jubilarse

Lunes 10 de junio de 2024

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que cancelará sus cuentas en redes sociales una vez que se jubile.

"Voy a cancelar mis cuentas en redes sociales, no voy a recibir a nadie, menos a políticos, pero tampoco a la gente del pueblo a la que quiero mucho”, dijo AMLO.

“Los quiero más de lo que ellos me quieren a mí, pero no puedo porque si empiezo a recibir a amigos, compañeros, pues voy a estar todo el tiempo recibiendo. Quiero tener momentos libres para la reflexión, y me va a llevar tiempo, tres, cuatro años, una investigación que voy a hacer", dice López Obrador.

El presidente subraya su deseo de dedicarse a una investigación que requerirá varios años, señalando la importancia de tener tiempo libre para la reflexión. Con esta decisión, AMLO busca evitar distracciones y enfocarse en su nuevo proyecto tras concluir su mandato.