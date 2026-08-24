Cerrará “La Cafe de Lito” tras años de servicio en la Facultad de Artes de la UACH

Lunes 24 de agosto de 2026

“La Cafe de Lito”, conocida cafetería que durante años prestó servicio a estudiantes y docentes de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), anunció el cierre de sus instalaciones.

A través de redes sociales, los responsables del establecimiento compartieron una fotografía del espacio vacío acompañada del mensaje: “Muchas gracias a todos ¡Los extrañaremos!”, con el que se despidieron de la comunidad universitaria.

La noticia provocó diversas reacciones entre alumnos y exalumnos, quienes recordaron con nostalgia algunos de los platillos que se ofrecían, entre ellos la sopa azteca y las ensaladas, además de las experiencias vividas durante su etapa universitaria.

También destacaron la figura de Lito, a quien recordaron por su trato cercano y generoso con los estudiantes, así como por permitir que el establecimiento se convirtiera en un espacio para realizar actividades y convivir fuera de las aulas.

Usuarios también dedicaron mensajes a quienes formaron parte del equipo de la cafetería, entre ellos Mara, Tercero, “El Negro” y Pedrito, reconociendo el servicio y la atención brindada a lo largo de los años.

El cierre marca el final de un espacio que, más allá de ofrecer alimentos, se convirtió para distintas generaciones de estudiantes de Artes de la UACH en un punto de encuentro y convivencia universitaria.