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Lunes 27 de abril de 2026

Cerrarán campaña del Croquetón en Plaza de Armas

Como parte del cierre de la campaña del Croquetón 2026, el regidor del Ayuntamiento de Chihuahua, Luis Abraham Villegas Escandón, informó que se reinstalará el stand para recibir donativos en la Plaza de Armas, en un horario de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Esta actividad se realiza en coordinación con la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, así como con la regidora Rosario Ávila García, con el objetivo de apoyar a refugios del municipio mediante la recolección de alimento para perros y gatos, así como productos de limpieza.

El regidor destacó que esta será la etapa final del Croquetón, por lo que hizo un llamado a las y los chihuahuenses a participar y cerrar con broche de oro esta campaña solidaria, que ha tenido una importante respuesta por parte de la ciudadanía.

Informó que el próximo jueves a mediodía, en el mismo stand de la Plaza de Armas, se dará a conocer el resultado total del acopio, en un acto simbólico que reflejará el compromiso y la solidaridad de la comunidad.

Como en jornadas anteriores, cada donativo será intercambiado por una planta, promoviendo también el cuidado del medio ambiente y reforzando el impacto positivo de esta iniciativa.

Luis Villegas reiteró su reconocimiento al gobierno del Alcalde Marco Bonilla a través de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, destacando su trabajo constante en rescate, adopción y concientización para mejorar las condiciones de vida de los animales en el municipio.

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